Gazidis ha un tumore alla gola, l’esperto: “È curabile all’80% se …”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha un tumore alla gola. Il Dottor Giuseppe Spriano spiega in che cosa consiste questo male

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina ha intervistato Giuseppe Spriano , Direttore del Reparto di Otorinolaringoiatria della Humanitas University di Rozzano (MI) chiedendo, per l'appunto, il consulto di un esperto. Queste le sue dichiarazioni.

Spriano su come si manifesta il tumore alla gola: "Non conosco il caso, ma i tumori dell'orofaringe, cioè che originano nella parte posteriore della gola, sono cresciuti del 300% negli ultimi 20 anni. Un tempo le cause principali erano fumo ed alcol, a cui si è aggiunta ora un'infezione cronica dovuta al virus del papilloma umano. Che, quando entra nella bocca del paziente, va a localizzarsi nel tessuto linfatico dell'orofaringe e può determinare l'insorgenza del tumore. In Italia circa il 60% di questi tumori sono causati ancora dal fumo, il 40% dal virus. Negli Stati Uniti il 90% dal virus e solo il 10% dal fumo. Quello da virus ha l'80% di possibilità di guarigione, quello da fumo la metà".