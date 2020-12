Gazidis: “Elliott vuole portare orgoglio ai tifosi del Milan” | News

Milan, Gazidis sull’obiettivo di Elliott con i rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato, in esclusiva, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Gazidis ha spiegato qual è l’obiettivo del fondo Elliott Management Corporation, proprietario del club rossonero dal luglio 2018, alla guida della società meneghina.

“Portare orgoglio ai tifosi, ma per far credere loro i primi a crederci dobbiamo essere noi. Credere fortemente in qualcosa, partendo da una fiducia che arriva dal lavoro e dalla preparazione. Non è semplice, però. Non basta dire ‘ci credo’ ed è tutto risolto. È agire che crea fiducia. Noi abbiamo bisogno di muoverci e di costruire con umiltà, perché non abbiamo vinto nulla, non siamo alla fine del percorso”.

Se anche solo per un attimo ci sentissimo appagati, saremmo morti. Occorre continuare e lavorare, e questo è un processo che ci rende felici”, ha concluso la sua disamina Gazidis. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI GAZIDIS ALLA GAZZETTA DELLO SPORT >>>