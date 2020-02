Gazidis: “Elliott ha già investito tanto, ma esiste il Financial Fair Play”

NEWS MILAN – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato dei progetti del fondo Elliott per il futuro del club rossonero.

“Il Milan è uno dei più grandi club di calcio, ma tutti sanno che gli anni passati sono stati difficili. Le perdite enormi. Da quando Elliott è subentrato siamo una delle società che più ha investito al mondo. Ma attenzione: esiste il Financial Fair Play che, specie in questi giorni, stiamo vedendo che è una cosa seria – sottolinea Gazidis -. I confini entro cui agire sono chiari. Il nostro obiettivo sul versante sportivo è quello di far crescere la squadra, ma con un bilancio in linea col FFP. Non vogliamo mai più subire una esclusione dalle coppe. Le sfide che dobbiamo affrontare per tornare in alto sono molteplici, sappiamo di dover fare un passo alla volta, anche con degli inevitabili errori lungo il cammino. Nessun sogno è impossibile, ma tutti i sogni richiedono impegno, fatica e pazienza per essere realizzati”

“Il Milan è dei milanisti. Il miglior business che possiamo fare è creare un club di nuovo al vertice – continua Gazidis -. Non compriamo giocatori per rivenderli, se mai cederemo qualcuno sarà per investire in altri: scelte calcistiche. Elliott non ha intenzione di prelevare valore dalla società, ha un progetto a medio-lungo termine chiaro. Faremo tutto ciò che è necessario per riportare il Milan tra i primi club al mondo. Il giorno che si affaccerà una nuova proprietà dovrà essere solidissima, perché comprerà un top club in tutti i suoi settori”. Intanto Maldini e Boban sono in pressing per un calciatore, continua a leggere >>>

