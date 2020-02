Calciomercato Milan – Rossoneri in pressing per Camavinga

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dai colleghi di Calciomercato.com il Milan ha messo nel mirino già da tempo Eduardo Camavinga.

Il 17 enne angolano del Rennes, nato il 10 novembre 2002, sta impressionando tutti in questa stagione e, nonostante la sua giovanissima età, sta giocando titolare nel suo club.

Mediano di piede sinistro, Camavinga è corteggiato da diverse big del calcio europeo fra cui Real Madrid, PSG e Borussia Dortmund. La valutazione del giocatore è già quasi proibitiva per un giovane della sua età: 30 milioni di euro.

Per guidare la squadra la prossima stagione, nel frattempo, Zvonimir Boban e Paolo Maldini pare stiano spingendo per un ritorno importante. Per scoprire di chi si tratta continua a leggere>>>

