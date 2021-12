Gazidis: “Che emozione al rientro a San Siro: grande cuore dei tifosi”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute dopo il ciclo di cure negli Stati Uniti

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'SportWeek' oggi in edicola. Sulle sue condizioni di salute, Gazidis ha detto quanto segue.

"Ora sto molto bene. Le cure hanno fatto l'effetto che ci aspettavamo e posso considerarmi fortunato, molto fortunato. È come se tornassi da un viaggio. Un lungo e tribolato viaggio nel quale ho imparato tanto. Ho avuto una reazione molto razionale. Pensavo: e adesso come lo racconto alla mia famiglia? Pensavo a come riorganizzare le relazioni e il lavoro".