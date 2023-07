Gautieri: “Tonali? Quando hai un’offerta irrinunciabile devi accettarla”

Intervistato dai microfoni di TMW, Carmine Gautieri ha parlato del Milan e della dolorosa cessione di Sandro Tonali al Newcastle per 80 milioni di euro. L'ex allenatore della Ternana, infatti, ha spiegato quanto sia difficile trovare un degno sostituto di Tonali, ma che, allo stesso tempo, a quell'offerta non si poteva dire di no. Ecco le sue parole.