Gattuso: “Dovevo andare al Boca Juniors. Vi svelo il retroscena”

CALCIOMERCATO MILAN – I ricordi del passato di Gennaro Gattuso, ora allenatore del Napoli, sul suo passato al Milan. Nello specifico ha rivelato un retroscena di calciomercato dopo aver lasciato i rossoneri. Nel 2012 ha dato l’addio al Milan, dopo 13 anni di amore e successi. Poi si è trasferito una stagione al Sion, chiudendo in Svizzera la sua carriera da calciatore.

Intervistato da Fox Sports, l’ex calciatore e allenatore del Milan ha rivelato: “Non è un segreto che ammiro il Boca Juniors da sempre. Ho avuto la fortuna di giocare e vincere una Coppa Intercontinentale contro il Boca, oltre che in amichevole nell’Audi Cup, in Germania. Nel 2012 sono stato vicino a trasferirmi al Boca, ma è mia moglie che comanda in casa e non mi lasciò andare. I miei figli erano molto piccoli, non c’era la situazione familiare adatta per andarci”. Un amico ed ex compagno di Rino, Zlatan Ibrahimovic, si diverte durante la sua quarantena in Svezia: le foto >>>