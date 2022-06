Gattuso: “Molto riconoscente al Milan: ecco a quanto ho rinunciato”

Gennaro Gattuso, ex calciatore ed ex allenatore del Milan, non perde mai occasione per ribadire l'amore per i colori rossoneri

Daniele Triolo

Gennaro Gattuso, ex calciatore ed ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Tra i tanti temi toccati, anche quello sul suo addio alla panchina rossonera, avvenuto nel 2019, rinunciando a tanti soldi del proprio stipendio. Ecco le toccanti dichiarazioni di Rino.

"Io sono molto riconoscente al Milan. Se io sono quello che sono, lo devo a quella società, a quei colori che ho sempre amato. Non volevo essere un peso e volevo andare via in punta di piedi. Ho rinunciato a 5,5 milioni netti. Una parte è andata a pagare lo staff che altrimenti, con la mia uscita, sarebbe rimasto a piedi e non era giusto. Ma non mi è pesato più di tanto".

"Il Milan, da giocatore e da allenatore, mi ha trasformato la vita. Io non posso dimenticare quando, dopo la vittoria nella Champions del 1990 mio padre mi portò a sfilare in paese con la maglietta rossonera indosso. Ero fiero di indossarla, anche se, ovviamente era una replica, non una originale", ha concluso Gattuso sul Diavolo. Incontro Milan-Real Madrid in vista: le ultime news di mercato >>>