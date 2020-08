Gattuso e il messaggio a Pirlo: “Ca**i tuoi. Ecco il mio consiglio”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Due grandi amici, ex Milan e campioni del Mondo: Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso. Il primo, oggi, diventato il nuovo allenatore della Juventus. Lo sfottò e il messaggio dell’allenatore del Napoli, dopo la sconfitta in Champions League contro il Barcellona, è tutto da leggere.

Gattuso su Pirlo nuovo allenatore della Juventus: “Adesso so cazzi sua”.

E poi il consiglio: “Prima ci si toglie polsini e scarpini, e meglio è se vuoi fare l’allenatore. Non c’entra niente con il lavoro da calciatore. È tutto diverso, bisogna studiare e imparare. Ho detto questa frase per il mestiere che è difficile, non per la squadra. Beato lui che ha la possibilità di iniziare dalla Juventus. Bisogna studiare, lavorare. Si dorme poco. Per questo ho detto così”.

