Gattuso avverte il Milan: “La Dinamo Zagabria ha talento, sanno che atteggiamento avere”

Gennaro Gattuso , in panchina all’Hajduk Spalato dal 1° luglio, conosce bene la Dinamo Zagabria , recentemente presa in mano da Fabio Cannavaro . L’ex simbolo del Milan ha voluto avvisare i rossoneri, che affronteranno la squadra croata nell’ultima giornata del girone di Champions League , delle potenzialità nascoste dei “modri”. Ecco, dunque, le sue parole:

"È una squadra che ha talento, da sempre gioca per vincere in Croazia e sa quale atteggiamento bisogna avere nelle partite secche di Champions League. Con tutto il rispetto per lo Slovan Bratislava, per il Milan la trasferta al Maksimir è di un livello superiore come coefficiente di difficoltà",