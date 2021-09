Gatti (pres.Lombardia Uno): “Tonali diventerà una colonna del Milan”

Davide Gatti, presidente della Lombardia Uno, club in cui è cresciuto Sandro Tonali, ha parlato del centrocampista del Milan

Davide Gatti, presidente della Lombardia Uno, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Gatti ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Milan che è cresciuto proprio nella Lombardia Uno. Ecco cosa ha detto: "Non si risparmia mai, ha una energia inesauribile alimentata dalla sua grande voglia di arrivare davanti agli altri. Lo si notava già a quei tempi, e credo che questa stessa energia sia stata il motore del suo rilancio in rossonero. Io penso che sia un calciatore destinato a grandi cose, diventerà una colonna del Milan".