Gasperini: “Champions? Davanti sono tutte grandi squadre”

Intervistato dai microfoni del canale ufficiale dell' Atalanta , Gian Piero Gasperini ha parlato subito dopo la vittoria contro il Torino , soffermandosi sulla rincorsa alla Champions League : "È dalla prima giornata che siamo in zona Europa. Due punti contro Milan e Roma, poi vedremo quanti con Lazio e Inter. Il nostro obiettivo sarebbe pizzicarne una e raggiungerla, poi vedremo".

Il tecnico ha poi continuato: "Sono punti importanti perché dimezziamo lo svantaggio su Milan e Roma. Nella peggiore delle ipotesi siamo a due punti dal quarto-quinto-sesto posto. Davanti sono tutte grandi squadre. Noi far parte di questa compagnia è fantastico, per me è straordinario questo".