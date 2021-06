Garcia: “Maignan è un super portiere. Non farà rimpiangere Donnarumma”

Il tecnico Rudi Garcia, nell'intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Maignan, portiere del Milan

C'è molta curiosità nel vedere all'opera Mike Maignan. Sarà infatti lui a sostituire Gianluigi Donnarumma nella prossima stagione. Essere all'altezza di Gigio non sarà facile, ma Maignan ha grandi qualità che ha dimostrato anche nell'ultima stagione al Lille, che ha vinto il campionato francese. C'è un po' di amaro in bocca per come si è chiusa la storia d'amore tra Donnnarumma e il Milan, ma il club è assolutamente convinto delle potenzialità del francese.