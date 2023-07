Garbo: “Pioli avrà più responsabilità e rischi. Vedremo che Milan sarà”

Le parole di Daniele Garbo su Stefano Pioli

"Pioli è un dipendente del Milan, gli hanno confermato il contratto, cosa può dire. Anche se era contrario, non poteva che accettare. Cambia tutto al Milan ora, vedremo che Milan sarà. Pare che responsabilità per Pioli aumentino, così come i rischi".