Garbo non ha dubbi: “Ibrahimovic è sopravvalutato come dirigente”

Intervistato da Tmw Radio, Daniele Garbo ha parlato del Milan e, in particolar modo, del dirigente rossonero Zlatan Ibrahimovic

Intervistato da Tmw Radio, Daniele Garbo ha parlato del Milan e, in particolar modo, del dirigente rossonero Zlatan Ibrahimovic. Il giornalista, infatti, ha indicato l'ex calciatore svedese come uno dei principali colpevoli del momento che vive la squadra rossonera. Dalla comunicazione alla scelta di ingaggiare Paulo Fonseca, per poi esonerarlo a fine dicembre tra mille polemiche, fino al suo ruolo da dirigente nonostante la poca esperienza ottenuta finora. Secondo Garbo, infatti, le maggiori colpe devono essere addossate proprio a Zlatan Ibrahimovic. Ecco, di seguito, tutte le sue parole.