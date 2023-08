Garbo: “Post Mancini? Conte usato sicuro, Spalletti profilo affascinante”

Le parole di Daniele Garbo

«Per le opzioni future Conte sarebbe un usato sicuro, mentre Spalletti sarebbe il profilo più affascinante. La mia unica perplessità è che potrebbe ripercorrere le orme di Sacchi. Ci aspettavamo un’Italia spumeggiante come il suo Milan, ma nonostante una finale mondiale raggiunta quel gioco non si è mai visto. Un’altra opzione potrebbe essere rappresentata poi da Allegri, dato che la Juventus si libererebbe di un ingaggio pesante e la nazionale forse troverebbe una figura idonea per il ruolo di CT». LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Chi è Ekitike: ruolo, dati e skills