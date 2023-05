Ganz: “Speravo nel Milan in Champions, ma grandissimo lavoro di Pioli”

L'allenatore del Milan femminile ha poi continuato: "Sono arrivate tutte e due in semifinale di Champions, ora il Milan dovrà arrivare nei primi quattro posti e me l'auguro, Pioli sta facendo un grandissimo lavoro. l'Inter? Di solito le finali sono tattiche perché le squadre puntano a vincere col minimo sforzo. Spero sia una partita aperta, con un bel gioco. Simone dovrà pensare a come prepararla... La finale è una grande cosa, il Manchester City visto fin qui fa davvero paura, ci vorrà una partita perfetta e forse non basterà neanche quella. In 90 minuti può succedere di tutto, però sarà dura per l'Inter".