Ganz: “La panchina del Milan Femminile? Mi ha formato. Sulla squadra…”

Maurizio Ganz, ex attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista sul suo passato in rossonero e non solo

Francesco Aliperta Redattore 22 giugno 2025 (modifica il 22 giugno 2025 | 23:16)

Maurizio Ganz, ex attaccante rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in modo particolare sulle sue esperienze al Milan, prima da giocatore e poi da allenatore della prima squadra femminile. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Sull'esperienza in panchina al Milan Femminile: "Importante, perché mi ha formato come uomo più che come tecnico. Mi sono divertito, ho riscoperto il gusto di giocare per pura passione. Il Milan non ha mai avuto la squadra per vincere: la Juve era troppo superiore e poi anche la Roma ha costruito una rosa più competitiva. Però siamo arrivati secondi e abbiamo fatto la Champions. Abbiamo perso ai rigori una Coppa Italia proprio contro la Roma e al 90’ una Supercoppa contro la Juve. È stato un bel percorso".