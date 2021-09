Gallinari: “Vedo bene il mio Milan: con Giroud faremo meglio”

Danilo Gallinari, ala degli Atlanta Hawks e notoriamente tifoso del Milan, ha parlato a 'Repubblica' dei rossoneri di Stefano Pioli

Il 'Gallo' (questo il soprannome di Gallinari) è come noto un grande tifoso rossonero. Ha parlato, ai microfoni di 'Repubblica' oggi in edicola, del Milan e delle prospettive della squadra di Stefano Pioli in questa stagione sportiva. "Come vedo il mio Milan? Bene. Con Olivier Giroud faremo meglio in campionato e coppa".