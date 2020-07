Gallinari: “Milan, più che giusta la conferma di Pioli”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Danilo Gallinari, classe 1988, ala degli Oklahoma City Thunder e, notoriamente, grande tifoso del Milan, nel corso di un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera‘ in edicola questa mattina ha commentato, brevemente, anche la decisione del club di Via Aldo Rossi di confermare, sulla panchina rossonera, Stefano Pioli anche per la stagione 2020-2021. “Conferma Pioli? Una decisione più che giusta visti i risultati”, le dichiarazioni del ‘Gallo‘ a tal proposito. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN-CAGLIARI >>>

