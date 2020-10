Galliani su Boateng: “Il mio amore per lui risale ai Mondiali 2010”

ULTIME NOTIZIE – Adriano Galliani, attuale AD del Monza Calcio, ed ex del Milan, nella giornata di mercoledì ha presentato alla stampa il neo acquisto della società brianzola: Kevin Prince Boateng.

Galliani sul ghanese ha dichiarato: “Io mi ero innamorato di lui, calcisticamente parlando, vedendolo giocare con il Ghana ai Mondiali del 2010. Ero a Forte dei Marmi dove incontrai Enrico Preziosi che mi disse che lo aveva bloccato, ma che erano sorti dei problemi. Allora intervenni io e lo portai al Milan. Quello per Boateng è un amore antico, c’è stata questa possibilità e l’ho colta, ma devo rendere onore al giocatore che ha rinunciato a molti soldi per venire qui. Parte del suo stipendio è stato pagato dalla Fiorentina. Il suo arrivo è a titolo definitivo con rinnovo automatico qualora dovessimo andare in Serie A”.

