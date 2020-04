Galliani: “Se non finisce il campionato il calcio esplode: perdita di 600 milioni”

ULTIME NEWS – Lunga intervista rilasciata da Adriano Galliani alla Gazzetta dello Sport in cui parla del delicato momento del mondo del calcio a causa del Coronavirus. L’amministratore delegato del Monza ha parlato anche dei problemi in caso di mancata ripartenza dei campionati.

“Non si può non tornare a giocare, ma bisogna farlo in condizioni di sicurezza. Non capisco questa insistenza per andare in campo presto e ricominciare a settembre, quando magari ci sarà ancora la pandemia, qui o altrove. In questo momento non si può sapere. Il governo, sentendo la comunità scientifica, detterà i tempi, e i campionati possono finire ovunque in momenti diversi. La Germania magari comincerà prima, l’Italia è avanti rispetto all’Inghilterra con il picco del virus. Non dobbiamo finire tutti allo stesso momento. I campionati devono concludersi sul campo perché è la legge dello sport e perché il sistema va salvato. Senza tornare a giocare, la Serie A perderebbe una cifra intorno ai 600 milioni, senza calcolare la quota che arriverebbe dai 400 milioni in ballo per le squadre in corsa nelle coppe europee. Una piccola parte andrebbe ai club italiani. Se non finisce il campionato il calcio esplode. E parlo dei massimi sistemi, ripeto”. Intanto, se si dovesse riprendere, ecco chi recupera il Milan dall’infermeria>>>

