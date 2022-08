Galliani: “Rimpianto Pogba. Non volli pagare una commissione a Mino”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha svelato un retroscena su Paul Pogba, risalente ai tempi da dirigente del Milan. Queste le sue parole a Tuttosport: "Se il ritorno di Pogba alla Juve mi ricorda quello di Kakà al Milan? Per certi versi sì, qualcosa di romantico o, più che altro, un ritorno in un ambiente dove ci si è trovati bene. Ah, che rimpianto Pogba: non volli pagare una commissione folle al mio amico Mino (Raiola, ndr) e così andò alla Juventus". Calciomercato Milan, ecco la strategia rossonera tra entrate e uscite >>>