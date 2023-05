Galliani ricorda Raiola: “Mi mancano la sua amicizia e le sue idee”

Il dirigente del Monza ha poi continuato: "Non avrei mai pensato che sarebbe arrivato al Milan e invece poi arrivò. Mi ricordo di Robinho, un'altra grande, grande, grande operazione. Poi Mario Balotelli, da molti criticato, ma il primo anno se non avesse fatto 13 gol non saremmo andati in Champions League. Poi nell'anno dello scudetto 2010-2011, se non avessimo avuto insieme, grazie a te soprattutto, l'intuizione di Van Bommel probabilmente non avremmo vinto lo scudetto".