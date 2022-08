Galliani torna in politica? “Non mi candido, voglio dedicarmi solo al Monza”

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha smentito le voci su un suo ritorno in politica. C'è solo il Monza nei suoi pensieri

Adriano Galliani ritorna in politica? Sì perché l'ex amministratore del Milan ha già sperimentato questo tipo di carriera nel 2018, quando fu candidato da Silvio Berlusconi nel collegio proporzionale Lombardia 3 (Varese-Como-Lecco) in occasione delle elezioni politiche del 2018. Come noto, il 25 settembre, gli italiani ritorneranno alle urne per esprimere la propria preferenza sul prossimo Governo, dopo l'uscita di scena di Mario Draghi.