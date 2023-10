Galliani: “Non c’è nessuna trattativa per la cessione del Monza”

Intervistato dai microfoni di MonzaNews, l'amministratore delegato Adriano Galliani ha negato una possibile trattativa per la cessione del Monza: "Non c’è nessuna trattativa in corso perché il Monza potesse essere ceduto. Cerchiamo tutt’al più un partner. I figli di Silvio Berlusconi rispettano le scelte del papà, anche accettando la totalità del testamento. La mia passione per il Monza è assoluta, io certamente rimarrò al Monza con la proprietà di Fininvest che speriamo resti il più possibile".