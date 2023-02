G. Galliani: “Milan, contro il Tottenham sarà come scalare l’Everest” | News

Intervenuto su 'TMW Radio' nel corso del programma 'Maracanà', Gianluca Galliani ha parlato del Milan, impegnato questa sera contro il Tottenham in Champions League. Queste le sue dichiarazioni: "I pericoli sono tanti contro una inglese. Il Milan è nel suo peggior momento dei suoi ultimi due anni. E' come scalare l'Everest, sarà una partita durissima. E' vero, anche il Tottenham non è in un buon momento, ma vediamo. Non so darmi una spiegazione di quello che sta accadendo al Milan. So che i Mondiali sono stati una iattura per il Milan, mi sembra di vedere tante che stanno subendo questa situazione. E' stato messo tutto in discussione, stasera c'è l'occasione per tirarsi su. Ed è bello che si torni a giocare certe partite importanti ad eliminazione diretta in Champions. Spero non ci siano critiche eccessive poi".