Galliani: “Contro Milan e Atalanta errori arbitrarli riconosciuti”

Adriano Galliani , ex dirigente del Milan e ora al Monza , ha parlato anche a 'La Gazzetta dello Sport' della stagione dei brianzoli. Ecco le parole sulla partita contro i rossoneri e sul VAR , anche sulla possibilità di vederlo a chiamata.

Ex Milan, Galliani: "Troppi mezzi rigorini. Sul VAR..."

"Il Monza sta giocando bene, sono di parte, ma nelle ultime tre partita contro la Lazio, Atalanta e Milan abbiamo giocato alla pari. Inutile ricordare gli errori arbitrarli riconosciuti contro il Milan e l'Atalanta. Ora vogliamo fare punti, va bene giocare bene, ma ora servono i punti. Var? Indietro non si può tornare, ma serve maggior uniformità di giudizi su spinte. Sono favorevole a concedere una chiamata a partita per gli allenatori. Gli attaccanti adesso cercano il contatto lieve per prendersi il rigore. Ci sono troppi mezzi rigorini".