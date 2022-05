Galliani: “La storia continua, il grande Milan finalmente va avanti” | News

Adriano Galliani, ex amministratore delegato rossonero, ha espresso il suo pensiero sul Milan dopo aver conquistato lo scudetto

Se era ugualmente teso: "Molto! Mi ha invitato il presidente Berlusconi per vedere insieme la partita, come fianco a fianco siamo stati in passato per esultare per i 29 trofei del nostro Milan. Sono felicissimissimissimo e potrei andare avanti ancora. Il nostro cuore resta ultra rossonero, per questo ci siamo emozionati. Se penso a Ibra che c'era allora e c'è anche oggi... Un applauso a lui e a tutti quanti, bravissimi, ognuno ha fatto la sua parte".