Galliani: “Miglior acquisto? Difficile dirlo, abbiamo avuto 8 Palloni d’Oro”

ULTIME NEWS MILAN – Adriano Galliani, intervistato da ‘Sky Sport’, ha risposto così alla domanda in merito al miglior acquisto del Milan fatto in tutta la sua gestione: “Difficile dirlo perché abbiamo avuto 8 Palloni d’Oro. Siamo arrivati in una squadra con problemi economici ma con un’ossatura importante. Tutta la difesa era già pronta. Poi arrivarono Marco Van Basten, Ruud Gulllit. Penso anche ad altri acquisti incredibili come Ricardo Kakà e Andriy Shevchenko. L’ucraino straordinario, giocatori immensi, stessa cosa Ronaldinho, Weah, Donadoni, Savicevic, Boban, Desailly, potrei citare tutte le formazioni del Milan”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

