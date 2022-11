Galliani se ne va con Marotta e scherza: “Da oggi sono interista”

"Galliani è milanista, è tanto milanista!". Così Paolo Maldini ha parlato del suo amministratore delegato, raccontando un simpatico siparietto accaduto con l'arbitro Marco Serra dopo il famoso Milan-Spezia dello scorso anno. "Come si è permesso!" disse Galliani all'arbitro che, dopo quella partita, si trovò ad arbitrare il Monza in Serie B. Nonostante il suo presente si chiami Monza, dunque, la sua fede rossonera non è affatto in discussione.

Galliani e Marotta, il siparietto

Basterà un viaggio in macchina insieme a Beppe Marotta per fargli cambiare idea? Come riferisce 'TuttoMercatoWeb' all'uscita dall'Assemblea della Lega Serie A, Galliani è andato via insieme al dirigente dell'Inter, scherzando con i presenti: "Da oggi sono diventato interista". Maldini parla del gol di Daniel: 'Non potevo che essere strafelice'