Galliani: “Avremmo voluto Lippi al Milan, ma non ci siamo riusciti”

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha raccontato un retroscena relativo al mancato arrivo di Marcello Lippi in rossonero

Adriano Galliani , ex amministratore delegato del Milan, ha raccontato un retroscena relativo al mancato arrivo di Marcello Lippi in rossonero. Queste le dichiarazioni rilasciate durante la cerimonia del 37° Premio Viareggio Sport "Gherardo Gioè" e riportate da 'Sport Mediaset'.

Galliani sul mancato arrivo di Lippi al Milan

"Ai tempi in cui ero al Milan con il presidente Silvio Berlusconi avremmo voluto Marcello Lippi al Milan, non ci siamo riusciti e questo mi è dispiaciuto perchè siamo amici da lungo tempo e da avversari ci siamo sempre rispettati". Ritorno di fiamma per il centrocampista della Serie A: le ultime news di mercato sul Milan