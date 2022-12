Galliani: “Juventus? Non va bene la tendenza a demonizzare” | News

Intervenuto a margine dell'Assemblea della Lega Serie A, Adriano Galliani ha parlato della Juventus ai giornalisti presenti. Queste le sue brevi dichiarazioni raccolte da 'TMW': "Perché Assemblea particolare? Sono sempre particolari. Juventus? A me non piace commentare fatti che non conosco, se non leggendoli sui giornali. Comunque non va bene questa tendenza a demonizzare". Milan, senti Cardinale: “Ecco come intendo creare valore”.