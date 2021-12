Galliani: “Il Milan può vincere lo scudetto. Problema Coppa D’Africa”

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha detto: "ll Milan può ancora vincere lo scudetto, e lotterà fino alla fine del campionato. In questo periodo è stato bloccato dagli infortuni, un problema non da poco, però se dal prossimo mese tutti torneranno disponibili la situazione sarà diversa. Servono acquisti sul mercato di gennaio? Per regola di vita non do consigli ai manager delle aziende che ho lasciato. Al Milan ci sono dirigenti bravi che sapranno che cosa fare, io adesso mi occupo del Monza e non degli affari di altri club. Da tifoso posso dire che penso che il Milan con la rosa al completo sia in grado di competere con l’Inter e da tifosissimo mi auguro che accada"