Galliani: “Ibrahimovic non sapeva calciare in porta. Nel 2006 era fatta”

ULTIME NEWS MILAN – Adriano Galliani, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha raccontato un retroscena su un Ibrahimovic 19enne ai tempi dell’Ajax. Lo svedese venne segnalato da Paolo Maldini e Alessandro Costacurta. Ecco lo scambio di battute:

Costacurta: “Io e Maldini parlammo con Galliani e Braida di un Ibra 19enne dopo un’amichevole con l’Ajax”.

Subito Galliani interrompe Billy: “Era fortissimo ma faceva pochi gol, allora non sapeva calciare in porta. Ibra migliorò grazie a Capello e Italo Galbiati. Lui era bravissimo ma sbagliava sempre gol sotto porta. Poi andò alla Juve e migliorò. Di Ibra mi dispiace che era fatta nell’estate del 2006, quella di Calciopoli, troviamo l’accordo con lui, ma poi anche il Milan viene coinvolto e quindi finisce all’Inter”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>