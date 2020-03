Galliani: “Giusto spostare l’Europeo. Ripresa potrebbe avvenire a maggio”

NEWS MILAN – Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex amministratore delegato del Milan e oggi al Monza, Adriano Galliani, ha parlato del futuro del calcio italiano, ma anche del presente, come la decisone presa in settimana dalla UEFA.

“L’UEFA ha fatto benissimo a spostare Euro2020 e la FIFA si è adeguata con la Coppa America, anche se da quelle parti il problema è meno avvertito. La ripresa dei campionati potrebbe essere a maggio, ci sarebbero i tempi per concluderli”, ha dichiarato Galliani. Parole assolutamente in linea con il pensiero della Lega Calcio e della FIGC, con il presidente Gabriele Gravina che negli scorsi giorni ha dichiarato di avere come idea quella di ricominciare il weekend tra il 2-3 maggio, virus permettendo. E’ notizia di ieri, invece, la possibile data di ripresa degli allenamenti: ecco quale>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android