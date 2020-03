Serie A, accordo tra le società sulla data della ripresa degli allenamenti

ULTIME NOTIZIE – Ad eccezione del presidente della Lazio Claudio Lotito che vorrebbe riprendere già lunedì, le altre società hanno siglato un protocollo d’intesa in videoconferenza. C’è l’accordo sul 4 aprile, data del ritorno in campo per allenarsi con le dovute precauzioni del caso e senza palla.

Allenamenti a secco, accesso agli spogliatoi a gruppi e tante cautele in virtù dell’emergenza Coronavirus. Quasi tutta la Serie A ha le idee chiare, prima la salute e poi il calcio. Covid-19 permettendo, dal 4 aprile le squadre potranno tornare ad allenarsi. Aspettando buone nuove dalla Protezione Civile. L’idea della Lega Calcio e della FIGC è quella di ricominciare il campionato il weekend del 2-3 maggio. Queste le parole di Gabriele Gravina >>>

