Galliani: “Feci di tutto per prendere Kondogbia”. Ausilio: “Meglio Pessina”

Adriano Galliani, ex AD del Milan, ha parlato del mancato arrivo di Geoffrey Kondogbia. Ecco la risposta di Ausilio, DS dell'Inter

Adriano Galliani, ex AD del Milan, ha parlato del mancato arrivo di Geoffrey Kondogbia. Il francese, conteso con l'Inter, decise di accasarsi in nerazzurro. Queste le dichiarazioni rilasciate nel corso dell'evento per l'apertura della sessione estiva di calciomercato: " Ho fatto di tutto per prendere Kondogbia , l'Inter fu anche brava ma io scontai anche il pessimo rapporto di Nelio Lucas col suo procuratore. E io in quel momento avevo bisogno anche della sua controfirma perché eravamo in una fase di cessione del club".

Ecco la riposta di Piero Ausilio: "Lui ha speso 30mila euro per Pessina, noi per Kondogbia 30 milioni. A posteriori sarebbe stato meglio prendere Pessina, non è andata benissimo. L'investimento non ripagò per quelle che furono poi le successive prestazioni".