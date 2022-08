Galliani: “Berlusconi ama il Milan, ma ora pensa alle elezioni e al Monza”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato della nuova stagione di Serie A che vivrà il Presidente Silvio Berlusconi. Quest'ultimo, per la prima volta, sarà rivale del Milan in campionato. Queste le parole di Galliani ai microfoni di Tuttosport: "In questo momento pensa solo alle elezioni e al Monza, ma non so se in quest’ordine perché è diventato supertifoso dei brianzoli. Ama sempre il Milan, ma ora il Monza è entrato nel suo cuore".