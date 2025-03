Galli: “Theo Hernandez si perde senza Leao. Devono giocare insieme”

Intervenuto a Radio 24, durante "Tutti Convocati", Filippo Galli ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao dopo la sconfitta, in campionato, contro la Lazio: "Nessuno si aspettava questa serie di debacle, di sconfitte inopinate. Anche quella con la Lazio, forse la più difficile da evitare per quello che si era creato, per l'atmosfera attorno alla squadra".