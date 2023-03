Galli: “Retegui? Sposo in pieno la scelta di Mancini”

"Credo che sia un bel messaggio di Mancini, sposo a pieno il suo lavoro perché fa capire che se un giocatore è in grado di giocare in Argentina in una squadra di seconda fascia significa che qui da noi non abbiamo il coraggio di lanciare i giovani e di farli giocare, contrariamente a quello che ha lui. È come se dicesse che va in giro a vedere gli italiani che possono giocare con la maglia dell'Italia, come a dire: 'Fatelo anche voi'".