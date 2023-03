F. Galli: “Napoli-Milan bella partita. Mi aspetto Thiaw insieme a Tomori”

Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista di Napoli-Milan, gara in programma domenica sera

Enrico Ianuario

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Filippo Galli ha parlato di Napoli-Milan, gara in programma domenica alle 20.45. Queste le dichiarazioni dell'ex rossonero.

Su come sarà la partita: "Mi aspetto una bella partita, spettacolare, tra due allenatori che hanno vinto allo stesso modo: comandando il gioco, con coraggio e idee. Mi ha colpito la crisi del Milan e come è stata analizzata. Si è parlato molto della condizione atletica e della stanchezza post-Mondiale ma le crisi sono sempre multi-fattoriali: dipendono da tante cause. Chi è rimasto a Milanello, ad esempio, ha chiaramente perso molta brillantezza, giocando solo amichevoli si è spento".

Se giocherà Thiaw o Kjaer: "Io mi aspetto Thiaw assieme a Tomori in una difesa a quattro. Pioli ha risolto parte dei problemi passando a tre ma altri sono rimasti. È chiaro che saranno comunque partite complesse: il pronostico dice Napoli però la Champions è sempre un discorso a parte. In due partite, succede di tutto".

Se c'è qualcosa del 1988 in questo 2023: "Sono passati 35 anni e sono tantissimi. Restano l’atmosfera di Napoli e il fatto che giocare al San Paolo - o al Maradona - è sempre difficile: quella volta i tifosi tentarono di non farci dormire con i petardi. C’è una differenza: Diego. Maradona non si replica, sarà unico per sempre". Calciomercato Milan - In caso di addio di Leao tutto su Zaniolo e David.