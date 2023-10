Galli: “Thiaw? Errore di ingenuità, va a cercare il contatto”

Intervistato da Milan Tv, Filippo Galli ha parlato del match dei rossoneri contro la Juventus e dell'espulsione del difensore Malick Thiaw: "Errore di ingenuità. Lui va a cercare il contatto, e Kean quando lo sente lo usa come perno e riesce a girarsi. In quei momenti non riesci ad essere razionale. Nel momento in cui non riesci ad anticiparlo devi prendere spazio dietro ed accompagnarlo, non cercare di stargli addosso così".