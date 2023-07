Galli: “Milan? Da capire che progetto ci sia nella testa dei dirigenti”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Filippo Galli ha parlato del Milan e del progetto intrapreso dalla nuova dirigenza rossonera: "Bisogna capire come saranno investiti i soldi di Tonali e quale progetto ci sia nella testa dei dirigenti e del tecnico. Ho fiducia nella società, ma è ancora presto per tracciare un bilancio. Il calendario di Serie A non è di certo bello. Vedremo se Pioli riuscirà ad avere in ritiro una squadra già definita o meno".

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero su Carlo Ancelotti come ct del Brasile: "Sarebbe una nuova esperienza. Ancelotti ha sempre saputo gestire contesti di grandi giocatori e nel Brasile sarebbe l'allenatore giusto per unire una grande squadra. Non so se possa essere la sua ultima esperienza. Io in futuro gli auguro l'azzurro".