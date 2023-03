F. Galli: “Il Milan deve resistere e ripartire contro il Napoli”

Intervistato dai microfoni di SportMediaset, Filippo Galli ha parlato della triplice sfida, sia in Serie A che in Champions League, che attende Milan e Napoli: "Non sarà facile, perché il Napoli sta andando veramente forte. Credo che avrà un inizio veemente e che quindi si debba innanzitutto resistere per poi, a gara in corso, provare a imporre anche il proprio gioco. Il cambio di modulo? Può aiutare Leao..."