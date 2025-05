Galeone: “Allegri preferirebbe Milano a Napoli: il Milan è casa”

Giovanni Galeone , ex allenatore, maestro e amico di Massimiliano Allegri, è intervenuto a '7Gold' parlando del tecnico conteso da Milan e Napoli . Ecco, qui di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. "Max preferirebbe Milano piuttosto che Napoli . Lui conosce molto bene l’ambiente rossonero e se ci fosse Adriano Galliani sarebbe già lì. Sarei molto contento se andasse al Milan. Lì ha fatto bene, il Milan è casa. A Milano c’è la famiglia, lui preferirebbe stare l ì. Il Milan ha una squadra più forte di quanto non sembri, ha almeno 7-8 giocatori di grandissimo livello”.

E su come giocherebbe il Milan qualora ingaggiasse Allegri, Galeone ha spiegato: “Con un 4-2-3-1 e ci vorrebbero 3-4 rinforzi, sopratutto in difesa dove Strahinja Pavlović ha dimostrato di non essere all’altezza. Rafael Leão sarebbe valorizzato da Max. Anche Christian Pulisic, sarebbero i suoi punti fermi. Anche Theo Hernández secondo me con lui cambierebbe atteggiamento, ricordiamo che anche Paul Pogba non era facile da gestire. Se può conquistare lo Scudetto il Milan con Allegri? Sicuramente può giocarselo”.