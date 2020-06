Galderisi: “Pioli sta facendo bene, ma il Milan deve fare chiarezza”

MILAN NEWS – Giuseppe ‘Nanu’ Galderisi, ex attaccante del Milan ed oggi allenatore della Vis Pesaro, ha parlato, ai microfoni di ‘TMW Radio‘, del lavoro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Queste le dichiarazioni di Galderisi:

“Sono convinto che la chiarezza sia importante, fondamentale, e lui stava facendo discretamente bene. Scatta sennò un meccanismo in cui una partita storta o una difficoltà creano mille incertezze, ci vuole più chiarezza. Pioli sta facendo bene, cercando di ottenere una conferma e onorando il suo lavoro con impegno, dedizione, facendo sempre ottime stagioni dovunque sia stato”.

"Non so quale sia l'idea del Milan per il futuro, ma deve dare forza a quello che ha in questo momento. Se traballa, un palo esterno o interno può accendere entusiasmi o altrimenti mettere altre difficoltà", ha concluso Galderisi.