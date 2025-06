Galatasaray, Kavukcu: “Osimhen deve darci una risposta. La nostra offerta…”

l vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavukcu, ha così espresso pubblicamente il suo malumore: "Ci fa aspettare, il nostro tempo sta per finire. Gli abbiamo offerto cifre superiori a quelle proposte in Europa". Ma non solo, poiché il numero due del club turco ha continuato: "Dopo le vacanze, vieni al tavolo e prendiamo una decisione. Se continua a trascinarsi, ne risentiremo noi come società". Insomma, il futuro di Osimhen è ancora tutto da decidere. Chissà che l'attaccante non decida clamorosamente di rimanere in Italia.