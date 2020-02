Gabbia: “Spero di poter fare una carriera importantissima al Milan”

NEWS MILAN – Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato, in esclusiva ai microfoni di ‘Sky Sport‘, a due giorni da Fiorentina-Milan, gara valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie A, nella quale dovrebbe giocare nuovamente titolare. Queste le dichiarazioni di Gabbia:

Sul suo esordio in Serie A durante Milan-Torino: “Ho realizzato bene dopo la serata fantastica di lunedì quello che è successo, sono molto felice, ma anche molto focalizzato sul futuro. Cerco di tenere i piedi ben saldi a terra e guardo in avanti”.

Sui tanti complimenti che gli sono arrivati: “Ringrazio tutti quelli che mi hanno mandato un messaggio e speso un pensiero positivo per me. Non voglio sminuire nessuno, ma i momenti passati con la famiglia per me sono unici dopo aver vissuto un momento così bello”.

Sul suo sogno: “Il mio sogno è il Milan, spero di poter fare una carriera importantissima qui, ma mi concentro sul presente, allenamento dopo allenamento, senza pensare al futuro a lungo termine. Penso soltanto ad impegnarmi e dare il massimo”.

Sui modelli a cui si ispira: “Nel Milan sono passati tantissimi giocatori molto forti, che hanno scritto la storia. Nel mio ruolo Paolo Maldini, che ricordo molto bene, ma anche Thiago Silva, sono loro i modelli da cui cercare di prendere qualcosa di più”.

Sul possibile ritorno di Thiago Silva al Milan: "Dopo aver visto Zlatan Ibrahimovic dal vivo, spero di poter vedere anche Thiago Silva, sarebbe stupendo incontrare anche lui".

