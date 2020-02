Fiorentina-Milan, streaming video e diretta tv: dove vedere la partita

NEWS MILAN – Sabato 22 febbraio, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio ‘Artemio Franchi‘ di Firenze, la sfida Fiorentina-Milan, anticipo serale della 25^ giornata di Serie A, sesta di ritorno del massimo campionato.

La gara sarà trasmessa, in diretta ed in esclusiva, su ‘DAZN‘, canale 209 del satellite e potrà essere vista, in streaming, sulla medesima piattaforma.

Basterà scaricare, sulla vostra Smart TV, sul vostro smartphone o sul vostro tablet, l’applicazione ‘DAZN‘, disponibile per i dispositivi iOS e Android, ed attivare l’abbonamento.

Da personal computer, per vedere in streaming Fiorentina-Milan, basterà collegarsi al sito www.dazn.com/it-IT/welcome e, previa stipula di un abbonamento, accedere a tutti i contenuti riservati!

Intanto, in vista di Fiorentina-Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrà fare i conti con le tante assenze in difesa: per le ultime sulla formazione, continua a leggere >>>

